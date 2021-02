EN DIRECT - Vague de froid, crues : 17 départements en vigilance orange

PLUS QUE 13 DÉPARTEMENTS EN ALERTE ORANGE





Ce mercredi midi, Météo France a rétrogradé 21 départements en vigilance jaune. Seuls 13 départements restent en alerte orange, dont dix dans l'est de la France pour cause de neige et verglas. La Normandie, l'Ile-de-France et le Centre ne sont ainsi plus concernés. La Somme, la Seine-et-Marne et la Charente-Maritime sont, elles, classées en orange pour risque de crues.





Ces alertes sont valables jusqu'à jeudi, 6h.