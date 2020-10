EN DIRECT - Alpes-Maritimes : l'armée mobilisée pour ravitailler les villages isolés

"Ces personnes ont été évacuées entre 15h00 et 17h00 et sont relogées pour une cinquantaine d’entre elles dans un gymnase de la ville, pour les autres dans des chambres d’hôtels réservées par la ville. Nous avons voulu prévenir avant l'épisode de fortes précipitations annoncé entre 18h00 et 02h00 du matin samedi".

Originaire de Saint-Martin-Vésubie, l'élu revient sur la situation : "A cette heure, une cinquantaine de personnes ont été mises à l'abri. Il y a des dégâts matériels considérables, au cœur de cet épisode climatique inédit et d'une ampleur exceptionnelle. Mon village familial est dévasté, la gendarmerie vient de s'effondrer, emportée par la rivière du Boréon, le stade, le cimetière sont touchés, beaucoup de maisons ont été rasées, des ponts ont été emportés par la rivière. (...) On a aussi une situation critique dans la vallée de la Roya. C'est tout le nord-est du département des Alpes-Maritimes qui est touché. La plupart des villages sont à cette heure enclavés, sans électricité, les routes sont coupées, sans réseau de téléphonie, c'est une situation extrêmement inquiétante pour les populations."

"Il faut s'attendre à ce qu'il y ait est de plus en plus d’événements climatiques de ce type, en France et dans le monde, alerte Patrick Coulombel, fondateur de l'association Architectes de l'urgence, ce soir sur LCI. Il ne faut plus laisser les habitants vivre dans des zones inondables."

La présidente de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, Françoise Dumas, tient à exprimer son soutien sur son compte Twitter aux pompiers, gendarmes, policiers et personnels de la sécurité civile des Alpes-Maritimes.

Au moins onze personnes sont recherchées ce vendredi soir après les violentes intempéries qui ont frappé la Côte d'Azur et l'arrière-pays niçois. Selon le Sdis 06, huit personnes sont portées disparues à cette heure. Parmi elles, deux pompiers qui étaient en opération et avec qui le contact radio a été perdu. Trois autres personnes supposées disparues sont elles aussi toujours recherchées.

Selon un bulletin diffusé à 06H00, Météo France a observé que "les pluies sont faibles sur les Alpes-Maritimes". "Néanmoins, l'état des cours d'eau non surveillés signalés en forte crue justifie le maintien du département en vigilance orange", alerte le prévisionniste. Les cumuls de pluie sur l'ensemble de l'épisode, débuté vendredi matin, ont atteint généralement 40 à 80 mm sur le littoral et localement 120 mm sur le proche-littoral. Dans l'intérieur, ils atteignent en général 200 à 350 mm et jusqu'à 500 mm ponctuellement.

Selon Christian Estrosi, le maire (LR) de Nice et président de la métropole, "deux corps ont été retrouvés et identifiés". L'élu fait part de sa "vive inquiétude pour ceux que l'on recherche encore." Neuf personnes sont en effet recherchées, tandis que pour trois autres, il existe des "soupçons" de disparition.

Le calme revient sur les Alpes-Maritimes, où l'alerte météo vient d'être levée par Météo-France. Le département est toutefois maintenu en vigilance orange pour crue, pluie-inondation et vagues-submersion. Deux départements sont placés en vigilance orange : les Côtes-d'Armor pour pluie-inondation et la Corse-du-Sud pour vagues-submersion.

"Ce samedi, plus de 1.200 salariés d'Enedis et d’entreprises partenaires sont mobilisés", souligne le gestionnaire du réseau.

Sur des photos partagées par les équipes de l'hélicoptère de la Sécurité civile, on peut également prendre conscience de l'ampleur des dégâts dans le secteur de Roquebillière et de Saint-Martin-Vésubie.

Le Premier ministre, Jean Castex, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sont arrivés à Nice où ils ont rejoint les élus locaux, Christian Estrosi et Eric Ciotti. Un point presse prévu vers 15H.

Ce matin, les hélicoptères ont pu décoller et rallier les villages isolés à la suite de l'épisode de pluie historique qui s'est abattu sur Saint-Martin-Vésubie. En prenant de la hauteur, on prend encore plus conscience de la violence du phénomène climatique qui a touché l'arrière-pays niçois.

"Je suis tombé, j’ai réussi à m’accrocher comme j’ai pu. Et puis, j’ai enfin réussi à remonter". Retrouvé ce matin, le gendarme de la brigade de Saint-Martin-Vésubie qui avait été porté disparu vendredi, fait le récit de sa soirée auprès de Nice-Matin. L'adjudant Morales marchait sur la route quand elle s'est effondrée et a passé la nuit chez des gens sans pouvoir contacter ses proches.

Sous le choc, les habitants de Saint-Martin-Vésubie se sont réveillés ce samedi dans les décombres de leur commune ravagée par les pluies et la crue de la Vésubie. La veille, l'équivalent de plus de trois mois de pluie est tombé en 24H.

Pour toutes ces raisons, le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et la Vendée , ajoutée dans la soirée, ont été placés en vigilance orange pour vent violent et/ou pluie-inondation tandis que le Morbihan a été placé en alerte rouge en raison du caractère exceptionnel de cette tempête. Les Alpes-Maritimes, le Var, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, de leur côté, sont en vigilance orange pluie-inondation. Ce temps perturbé persistera tout le week-end.

C'est d'abord dans le nord-ouest du pays où les conditions seront les plus chaotiques avec le passage de la tempête Alex au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Entre le sud de la Bretagne et l'ouest des Pays-de-la-Loire, les rafales pourront atteindre 120 km/h dans l'intérieur des terres tandis que des pointes à 150 km/h sont prévues sur le littoral, voire plus sur les îles et caps exposés du Morbihan. Elle s'accompagnera également de grosses vagues sur la côte Atlantique et de précipitations intenses sur les départements bretons avec jusqu'à 80 mm en 24h, soit l'équivalent de deux à trois semaines de pluie.

Attention également à la forte instabilité attendue entre la Vendée et la Gironde où des orages pourront éclater, un risque de tornade ou de trombe marine n'est pas non plus exclu.