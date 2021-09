EN DIRECT - Tempête Ida : au moins 13 morts dans les inondations à New York et dans sa région

L'ALLOCUTION DE JOE BIDEN ATTENDUE





Le président américain Joe Biden parlera des dégâts causés par l'ouragan Ida et de la réponse de son administration.

L'ouragan de catégorie 4 a touché terre en Louisiane dimanche, submergeant certains quartiers et provoquant des ravages généralisés. Un million de personnes sont toujours sans électricité sur la côte du Golfe et les pannes de stations-service se multiplient dans les deux plus grandes villes de Louisiane.

Les restes de la tempête ont déclenché des crues soudaines et des tornades dangereuses dans le nord-est mercredi soir, notamment à New York, au New Jersey et au Connecticut.