EN DIRECT - Tempête Ida : au moins 17 morts dans les inondations à New York et dans sa région

DES ROUTES INONDÉES À PHILADELPHIE





Routes inondées, habitants coincés dans les immeubles et une rivière qui a atteint son plus haut niveau : l'ouragan Ida est arrivé à Philadelphie. Alors que l'ouragan a frappé le Sud et le Nord-Est des États-Unis - au moins quatorze personnes sont décédées à New York, dans le New Jersey et dans le Maryland, dont un enfant de 2 ans - l'état de la Pennsylvanie connaît de nombreux dégâts. La rivière Schuylkill est ainsi à son plus haut niveau depuis le 4 octobre 1869, soit depuis 152 ans, rapporte sur Twitter le journaliste météo de LCI, Guillaume Woznica.