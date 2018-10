EN DIRECT - Ouragan Michael : l’œil du puissant cyclone atteint les côtes de Floride

ETAT D'ALERTE - Les habitants de l'Etat de Floride - pour laquelle Donald Trump a déclaré l'état d'urgence - et de l'Alabama se préparent à l'arrivée de l'ouragan Michael, décrit comme l'un des plus puissants depuis plus de 100 ans. Plus de deux millions de personnes sont en cours d'évacuation. Suivez la situation en direct