EN DIRECT - Tempête Ida : "New York City a été littéralement paralysé", selon la gouverneure

INTERDICTION DE CIRCULER DANS NEW YORK





Face aux fortes inondations, le Notify NYC, un programme de communications d'urgence de la ville de New York a demandé aux habitants de ne pas prendre la voiture jusqu'à 5 heures du matin pour faciliter l'intervention des secours. "En raison des conditions météorologiques extrêmes, une interdiction de voyager est en vigueur à partir de maintenant jusqu'à 5 h 00 du matin. Tous les véhicules non urgents doivent être éloignés des rues et des autoroutes de New York." Quelques heures plus tôt, l'organisme avait demandé aux habitants de rester chez eux en raison des débris qui volent dans les rues de la ville.