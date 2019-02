Encore de la neige dans le Nord

Une dizaine de centimètres de neige est tombée dans le Nord dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2019. Le paysage de Sainghin-en-Mélantois est recouvert d'une couche blanche au reflet scintillant, pour le plus grand bonheur des habitants. Cette tombée en masse de la neige crée également du travail, car il faudra dégager, nettoyer et resaler les voies. Ces conditions météorologiques feront cependant du bien à la terre, mais poseront quelques soucis pour les récoltes.



