Et si les tempêtes de 1999 se reproduisaient ? Voici à quoi ressembleraient les cartes d'alerte de Météo France

Il y a d'abord eu Lothar qui a dévasté la moitié nord de la France dans la matinée du 26 décembre 1999. Les vents les plus violents atteignent les 180 km/h. On mesure jusqu'à 173 km/ h à Saint-Brieuc, Orly et Solenzara. Puis, quelques heures plus tard, il y eu Martin dont les vents ont couché les arbres de dizaines de départements de la moitié sud dans la soirée du 27 décembre et la nuit du 27 au 28. Des vents à 198 km/h sont mesurés en Charente. Les 2 tempêtes de 1999, rebaptisées depuis "Tempêtes du siècle" ont fait 92 morts dans le pays. Il s'agit des 2 tempêtes les plus violentes jamais mesurées en France. Elles ont profondément modifié le système d'information de la population en cas d'événement climatique majeur.

Après ces deux événements destructeurs, Météo France a en effet remis à plat son système de d'alerte et créé les fameux codes couleurs vert, jaune, orange et rouge pour prévenir les populations. A l'occasion de l'anniversaire de ces deux tempêtes, l'organisme de prévision a publié une simulation des deux cartes qui auraient alors été publiées à l'époque si les critères étaient les mêmes qu'aujourd'hui : 79 départements français auraient été concernés par une alerte rouge aux vents violents !