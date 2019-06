Été : les ventilateurs et les climatiseurs bientôt en rupture de stock ?

Météo-France prévoit des températures caniculaires dès la semaine du 23 juin 2019. Celles-ci pourraient s'élever jusqu'à 35 et 40°C dans toutes les régions, sauf en Bretagne. En ce 21 juin 2019, qui marque le premier jour de l'été, les ventilateurs et les climatiseurs sont très prisés dans les magasins. Une rupture de stocks serait même à prévoir dans les prochains jours. Si vous souhaitez vous en procurer, quelques conseils sont de mise.



