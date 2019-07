Fin de la canicule : les orages et les inondations frappent le pays

Plusieurs vacanciers ont été perturbés par les fortes pluies du 27 juillet 2019. Les orages les plus intenses ont eu lieu en Catalogne à Barcelone. Une pluie torrentielle avec une tornade de vent ont inondé les sous-sols de la ville. Dans le Var, à Sainte-Maxime, une pluie diluvienne a causé une coupure d'électricité, qui a touché près de 30 000 personnes. Les orages accompagnés de grêles ou de grêlons se sont abattus sur Saint-Tropez, sur la commune de la Garde-Freinet et sur Annecy en Haute-Savoie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.