VIDÉO - Froid extrême, lac gelé : les images glacées du nord des Etats-Unis par - 40°C

Tous les trains urbains Metra Electric étaient à l'arrêt mercredi matin et jusqu'à "nouvel ordre", selon la société de transport. "Il y a eu de multiples problèmes avec les câbles (d'alimentation), notamment à cause de la rétractation du métal en raison des conditions climatiques extrêmes", a expliqué Michael Gillis, porte-parole de Metra, cité par la presse.

Dans les deux aéroports de la ville, O'Hare et Midway, plus de 1.500 vols ont été annulés. Les écoles de la ville resteront fermées mercredi et jeudi. Plusieurs bâtiments fédéraux, des centres sociaux, des bibliothèques et même des commissariats de police ont ouvert leurs portes pour ceux ayant besoin de se réchauffer.