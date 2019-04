Gel : comment les viticulteurs ont sauvé les vignes

Les vignes commencent à bourgeonner et le gel peut condamner une partie de la récolte future. Les températures descendent parfois jusqu'à moins neuf degrés par endroits. Pour protéger les bourgeons, les viticulteurs du Jura ont combattu le fléau avec des feux de paille dès quatre heures du matin. Ils étaient 50 personnes au moins, réparties sur 200 hectares pour préserver les vignes du froid et des premiers rayons du soleil.



