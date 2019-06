Grêle dans la Drôme : le témoignage d'un agriculteur au bord de la faillite

Deux jours après les intempéries, qui se sont abattus en Auvergne et en Rhône-Alpes, les agriculteurs sont dans une grande détresse. L'orage de grêles a tué une personne et causé des dégâts considérables. Parmi les victimes, on retrouve Jean-Philippe Blanc, un producteur de fruits. Il a perdu toute sa récolte en quelques minutes et ses arbres fruitiers ont aussi été touchés. Il chiffre le préjudice à 650 000 euros.



