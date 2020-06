Températures, niveau d'ensoleillement : la météo n'en finit plus d'enchaîner les records

On prend les mêmes et on recommence... Alors que 2019 avait été la troisième année la plus chaude en France métropolitaine - après 2018 et 2014 -, marquée par deux épisodes exceptionnels de canicule et un record absolu de 46°C, il semblerait que l'année 2020 suive la même direction.

Il faut dire qu'avec le réchauffement climatique, les vagues de chaleur pourraient être deux fois plus nombreuses d'ici 2050, prévient Météo-France. Le journaliste de TF1 Yani Khezzar revient dans la vidéo en tête de cet article sur les records météos de ces derniers mois.