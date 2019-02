Haute-Loire : la neige a paralysé la circulation

Sur un tronçon de route de la N102, entre Brioude et Le Puy-en-Velay, des automobilistes ont été immobilisés par la neige. Les conducteurs ne s'attendaient pas à ce qu'il neige autant en si peu de temps. Météo France prévoit d'ailleurs des épisodes neigeux intenses en Haute-Loire toute la journée du 2 février 2019.



