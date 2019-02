Hautes-Pyrénées : la neige rend difficile l'accès à la station de ski de Peyragudes

Dans les Hautes-Pyrénées, la station de ski de Peyragudes figure parmi les endroits préférés des vacanciers. Cependant, ces derniers ont du mal à y accéder à cause de la neige. Beaucoup de voitures restent au bord de la route, certaines sont presque ensevelies. Chacun déploie ses propres moyens pour arriver à destination.



