Hautes-Pyrénées : un village traversé par une coulée de boue

De très importantes pluies sont tombées dans les Hautes-Pyrénées depuis jeudi 23 mai 2019. Dans la commune de Beaudéan, un puissant orage a fait déborder le Serris, un ruisseau d'habitude bien calme. Cela a provoqué une coulée de boue, qui a traversé le village. Une chaussée a été soulevée et l'école communale a été l'un des premiers bâtiments touchés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français