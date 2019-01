Hauts-de-France : journée difficile sur les routes

Les chutes de neige ont été abondantes dans de nombreuses régions ce mercredi 23 janvier 2019. En particulier sur les Hauts-de-France où les cars scolaires et les transports en commun étaient à l’arrêt ou très perturbés. Cette neige qui avait gêné la circulation des trains et des véhicules dans la matinée a toutefois fondu dans l'après-midi. La situation est désormais revenue à la normale.



