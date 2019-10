Hérault : mille personnes relogées dans la commune de Vias

JT 20H - Mille personnes ont dû être évacuées et relogées à Vias, en raison des intempéries. On fait le point sur la situation sur place avec Pierre-Emmanuel Chinardet.

Six départements du Sud de notre pays sont toujours en alerte orages et inondations ce mercredi soir : l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse. Les dégâts sont déjà importants notamment dans l'Hérault, où un record historique de pluie a été battu ces dernières 24 heures à Béziers. Dans la commune de Vias, 1 000 personnes ont été relogées.



