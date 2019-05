Inde : 800.000 personnes évacuées à l'approche du cyclone Fani et ses vents à plus de 200 km/h

ALERTE - Près de 800.000 personnes ont été évacuées dans l'est de l'Inde, à l'approche du cyclone Fani. Au total, ils devraient être plus d'1 million à être mis à l'abri des pluies diluviennes et des vents de plus de 200 km/h. Fani pourrait être la plus forte tempête à toucher l'Est de l'Inde depuis deux décennies.