Ouragan Henri : le grand concert de New York écourté, état d'urgence décrété... la côte Est américaine en alerte

Des retrouvailles gâchées. Les chanteurs dont Barry Manilow, Bruce Springsteen, Patti Smith ou encore Paul Simon, ont été contraints d'interrompre le grand concert qu'ils donnaient à New York pour fêter les retrouvailles des artistes avec le public new-yorkais. En plein milieu du concert, les spectateurs ont été priés de se diriger rapidement, mais calmement vers la sortie la plus proche à cause de l'approche de nuages orageux.

"Je trouve que, pour la sécurité, ça se comprend. D'ailleurs j'entends le tonnerre", a réagi Maria Fuentes, spectatrice.

Quelque 60.000 spectateurs étaient attendus au concert. Un événement "pour vraiment dire aux gens que New York est de retour, pour le dire au monde entier", annonçait vendredi le maire de New York Bill de Blasio. Depuis le début de la pandémie, New York déplore plus de 33.000 victimes du Covid-19.