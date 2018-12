INFO LCI - Météo : 2018, année la plus foudroyée depuis 30 ans !

Souvenez-vous, il y a quelques mois : juste avant de connaître un été particulièrement chaud et sec, la France subissait un printemps exceptionnellement chaotique avec des orages quasi-quotidiens s'accompagnant de pluies parfois intenses. La Bretagne, les Pays-de-la-Loire, l'Île-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine... Peu de régions ont été épargnées par ces coups de foudre et ces inondations entre la fin du mois d'avril et le début du mois de juin.