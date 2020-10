Alpes-Maritimes : le défi des secouristes

La première difficulté des pompiers est d'accéder à des endroits isolés, auxquels ils n'avaient pas encore accès dimanche matin, ont-ils indiqué. "Il faut rétablir les voies de communication pour permettre l'accès des secours", ont-ils ajouté. En effet, de nombreuses routes et ponts sont toujours coupés dimanche, et de ce fait des villages entiers sont isolés du monde.

Le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez a indiqué ce dimanche à l'AFP que l'effort des secours pour venir en aide aux populations sinistrées était "majeur et prioritaire" sur la vallée de la Roya, à la frontière avec l'Italie. "Toute la journée le ballet des hélicoptères va reprendre, on va concentrer les forces aériennes sur cette zone", a assuré le préfet, ne cachant pas toutefois son "inquiétude quant à la météo", qui pourrait ralentir les opérations aériennes.

Depuis samedi, l'armée et des centaines de secouristes sont déployés pour rechercher les disparus et apporter par hélicoptère des moyens médicaux et de l'eau aux habitants isolés. Ces acheminements vont se poursuivre ce dimanche. La préfecture a annoncé l'envoi dans chacune des communes isolées d'un militaire, d'un sapeur-pompier et d'un fonctionnaire de préfecture pour venir en aide aux maires.