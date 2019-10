Intempéries dans le Sud : pourquoi des incertitudes planent sur le bilan humain

BILAN - Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé ce jeudi la mort de trois personnes dans les intempéries qui ont frappé le sud de la France. Or, selon des sources proches du dossier, un seul décès serait à coup sûr lié à l'épisode pluvieux, celui d'une septuagénaire dans l'Hérault.

Si du côté de la sécurité civile, le bilan est également chiffré à trois décès, des incertitudes planent sur ce dernier, notamment concernant ceux signalés dans les Pyrénées-Orientales et le Gard. Selon nos informations, une enquête judiciaire et une enquête médico-légale sont toujours en cours dans les Pyrénées-Orientales, le corps ayant été retrouvé dans une rue et non un cours d'eau. Selon l'AFP, qui cite la préfecture, le défunt serait un sans-abri retrouvé sur la voie publique.

Dans le Gard, le parquet indique que le décès de l'homme, un automobiliste nonagénaire habitant Alès, ne serait pas lié à l'épisode pluvieux ayant touché la région. Selon le procureur d'Alès François Schneider, dont les propos ont été relayés par l'AFP, "pour l'instant, il n'y a pas de lien avec les intempéries". "Les circonstances exactes" de ce décès "ne sont pas encore établies".