Inondations dans le Var : les dégâts sont conséquents

Les habitants de Sainte-Maxime, dans le Var, ont vécu une nuit de cauchemar le 10 octobre 2018. Suite aux fortes intempéries, un quartier de la ville s'est retrouvé totalement inondé. Plusieurs voitures ont même été emportées en mer et deux corps ont été retrouvés à bord de l'une d'entre elles dans la matinée du 11 octobre 2018. Pour ce qui est des dégâts matériels, ceux-ci ne sont pas moindres car de nombreuses maisons ont été submergées par les eaux de la Garonnette. Les pompiers ont de ce fait engagé d'importants moyens pour venir en aide aux sinistrés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.