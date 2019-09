Inondations en Espagne : cinq morts en deux jours

JT 13H - Le Sud-Est de l'Espagne est submergé après les pluies diluviennes des derniers jours. Environ 3 000 militaires et membres des forces de l'ordre sont mobilisés en renfort, mais la situation y demeure critique.

La situation est toujours très critique dans le Sud-Est de l'Espagne, frappé par de puissants orages depuis la nuit du 11 septembre 2019. Cinq personnes sont mortes en quelques jours, et les secours ont des difficultés à intervenir en raison des nombreuses routes coupées. La zone étant submergée, la voie des airs est le seul moyen pour atteindre les sinistrés. Néanmoins, 3 500 personnes ont été mises à l'abri.



