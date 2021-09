"On peut tous être concernés" : des intempéries dans le Gard exceptionnelles, mais amenées à se répéter

Vous pouvez imaginer une colonne condensée d’humidité qui ensuite va déverser ses pluies en l’espace de quelques heures à cet endroit. Le problème et le danger, c’est quand ces pluies diluviennes deviennent stationnaires, quand elles se renouvellent sur elles-mêmes. Et là, il y a un danger parce qu’en fait, on rentre dans un système où la pluie se réalimente en permanence, au même endroit, c’est ce qu’il s’est passé mardi.

Oui, c'est lié à une fuite de phénomènes météorologiques qui fait que de manière privilégiée, cette zone est concernée juste après la période d’équinoxe, soit début septembre. Donc là, c’est le cas, on a des premières arrivées d’air froid qui se confrontent à une mer Méditerranée très chaude. Cela va pousser cet air très chaud massivement sur le continent. L’air se relève et ça va former des cellules orageuses.

Des témoins ont raconté avoir vu l'eau ruisselait de la colline. Elle n’était pas déjà dans les cours d’eaux. Cette eau est tellement importante, tellement massive quand elle tombe, qu’en fin de compte, ça forme un cours d’eau là où ça tombe, et alors, elle traverse tout, elle emprunte les plus fortes pentes par gravité et rejoint ensuite les cours d’eaux. C'est comme ça que mardi, vous avez le Rhony, un tout petit affluent du fleuve Vistre, qui est un petit fleuve méditerranéen, qui est passé de 39 mm à presque 5 mètres de hauteur.

Il y a plusieurs possibilités. Il y a un, le phénomène de la pluie diluvienne et deux, ce qu’elle va emporter sur son passage. Quand cette pluie diluvienne ne rencontre que des champs et des vignes, selon les pentes, ou où on se situe, il va y avoir moins de risques de dommages. Lorsque ça va se dérouler sur les villes, qui sont quasiment imperméabilisées, l’eau va s’écouler dans les rues et va monter très vite. C'est ce qu’il s’est passé là, on a une zone qui est touchée avec de tous petits villages qui ont été traversés par les eaux.

Cet épisode est particulièrement fort cette année, est-ce lié au changement climatique ?

C'est un phénomène diluvien qu'on connaît, mais l'intensité est bien plus forte. Si on était dans un contexte plus normal, on aurait eu 150 à 180 mm en trois heures, 200 mm maximum, mais là, on est monté à 270 mm, donc c’est vraiment énorme. L’importance est énorme.

Donc on le voit très clairement, on n'a plus les mêmes pluies qu’avant, même si on a toujours connu des pluies diluviennes. C’est quelque chose qui a toujours existé, mais c’est plus intense, plus court et donc plus dévastateur. Il y a la part qui est naturelle dans le phénomène, et vous avez le surplus, qui là, oui, est lié au changement climatique. On voit vraiment le fait qu’on a une atmosphère plus chaude, et qu'à chaque degré atmosphérique, vous allez rajouter 7% de pluie supplémentaire.

Et on peut tous être concernés, partout. Ce qu’il s’est passé en Allemagne, c’est similaire à ce qu’il s’est passé hier. Plus le changement climatique va évoluer, plus l’air va continuer à se réchauffer, plus on aura, soit, plus du tout d’eau, soit trop d’eau, il n'y aura plus d’équilibre en fait.