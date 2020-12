Tempête Bella : neige, pluies, vagues... neuf départements en vigilance orange

La tempête Bella souffle fort, très fort sur la France. Ainsi, de fortes rafales de vent ont balayé le littoral depuis dimanche. Très tôt, une d'entre elles a été flashée à 124 km/h à Gatteville-le-Phare, dans la Manche, et à la Pointe du Raz, dans le Finistère. Mais plus tard, sur la commune de Barfleur, dans le nord-est du département de la Manche, le compteur est monté jusqu'à 141 km/h.

Au-dessus de 600 à 700 m, la neige "va devenir forte en soirée et se généraliser. Ces chutes seront très intenses en première partie de nuit de dimanche à lundi et associées à un vent tempêtueux, ce qui conduira à la formation de congères et à d'importantes accumulations en montagne dûes au transport par le vent", prévient Météo-France. La circulation routière devrait être sensiblement perturbée, en particulier sur les autoroutes A89 et A75.

Les chutes de neige arrivent par l'ouest sur le Massif central et vont s'étendre progressivement. Depuis dimanche après-midi, 5 départements du centre de la France étaient placés en vigilance orange pour neige-verglas : l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme.

Météo France avait averti que les vents attendus étaient susceptibles de générer des "dégâts importants" et provoquer quelques perturbations sur les transports aériens, ferroviaires et maritimes et de rendre les conditions de circulation "localement difficiles".

Environ 34.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche soir dans l'est et le centre de la France alors que la tempête Bella continuait sa course, selon le gestionnaire du réseau électrique, Enedis. L'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Alsace France Comté sont particulièrement touchées, a précisé un porte-parole d'Enedis, interrogé par l'AFP. Le gestionnaire du réseau électrique se dit "mobilisé pour rétablir l'électricité auprès de ces foyers" sans se prononcer sur le délai d'un retour à la normale en raison de la "situation évolutive" et rendue compliquée par des chutes de neige en cours dans la soirée.

En revanche, en Bretagne, en Normandie, dans le Nord et Pas-de-Calais, les premières régions à avoir été touchées par la tempête dès la matinée, quelque "18.000 foyers ont retrouvé le courant", a-t-il ajouté. Dans le détail, un peu plus de 12.000 foyers ont été privés d'électricité dimanche en Bretagne et en Normandie, et jusqu'à 6.000 l'ont été dans le Nord et le Pas-de-Calais, à la suite du passage de la tempête Bella, qui a également causé quelques retards au départ de l'aéroport Roissy CDG et le déroutement de quelques vols.