Intempéries dans le Sud : le pic des précipitations attendu dans la nuit

JT 20H - À Leucate dans l'Aude, les autorités craignent à la fois de fortes pluies et des vagues très puissantes. Sur place, notre journaliste Esther Lefebvre nous fait le point sur la situation et les prévisions des prochaines heures.

Il est tombé pas moins de deux mois de pluie en trois heures seulement à Leucate. Des axes et des voies de circulation sont déjà coupés. Le pic de pluie est prévu pour cette nuit, entre quatre heures et dix heures du matin. Des orages stationnaires avec des pluies diluviennes sont attendus. De plus, l'alerte aux vagues submersions inquiète également les habitants, car elles pourraient empêcher les eaux de pluie de s'écouler vers la mer et accentuer de possibles inondations.



