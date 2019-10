Intempéries dans le sud : "Tous les services publics, y compris les pompiers, sont mis à contribution", Jérôme François

INTERVIEW - Environ 600 pompiers sont mobilisés pour faire face aux conséquences des fortes précipitations dans le sud du pays. Le secrétaire général de l'UNSA Pompiers, Jérôme François, est notre invité pour parler de l'intervention de ses collèges.

De nombreux pompiers sont à pied d'œuvre pour faire face aux violentes intempéries qui frappent le sud du pays. "On est sur un chantier qui va durer plusieurs semaines", a assuré le secrétaire général de l'UNSA Pompiers, Jérôme François. Pour combattre efficacement aux conséquences du fléau, "on a tiré des leçons des inondations de l'année dernière", a-t-il expliqué.



