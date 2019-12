Intempéries en Corse : les liaisons maritimes reprennent, Air Corsica a mis en place un "pont aérien"

La situation revient progressivement à la normale sur l'île de Beauté après le passage de la tempête Fabien. L'alerte pour vents violents a d'ailleurs été levée pour les deux départements corses par Météo France, dans son bulletin de 6h. "Sur la Haute-Corse, le vent s'est nettement atténué (...) Sur la Corse du Sud, le vent faiblit également", souligne l'organisme de surveillance météo, qui note désormais des rafales encore fortes, allant de 80 km/h à l'aéroport de Bastia et sur le Cap Corse, à 97 km/h à Conca sur la côte orientale et 110 km/h à la Parata, près d'Ajaccio.

La tempête a provoqué des dégâts matériels mais n'a pas fait de victime sur l'île et, après une nuit "très calme", "aucune aggravation n'a été recensée", a indiqué le coordonnateur de la sécurité en Corse auprès de la préfecture. Toutefois, ces intempéries ont fortement perturbé les liaisons aériennes et maritimes. Ainsi, même si le trafic aérien a repris ce lundi matin dans les aéroports de Bastia, Figari et Calvi, celui d'Ajaccio, totalement inondé, est en revanche toujours fermé.