Intempéries en Europe : le même phénomène ?

Plusieurs pays d'Europe ont été touchés par des phénomènes météorologiques très violents, ces dernières semaines. Des températures extrêmes, des orages, de la grêle ont envahi particulièrement le pourtour méditerranéen. En Grèce, six personnes ont été tuées la nuit de mercredi 10 à jeudi 11 juillet pendant une tornade. Comment expliquer ces phénomènes ? Éléments de réponses avec nos journalistes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.