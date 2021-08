EN IMAGES - Les orages ont fait d'importants dégâts dans le Sud-Est et le centre du pays

Les images sont impressionnantes. Le ciel s'est brusquement assombri aux environs de 18 heures et des orages violents ont éclaté aux alentours de Lyon. La dépression orageuse était attendue, mais elle s'est montrée particulièrement violente. À Issoire, il est tombé 40 millimètres d'eau en une heure. Ces précipitations ont été accompagnées par des rafales de vent qui soufflaient à plus de 80 km/h. Ces intempéries ont entraîné des embouteillages sur l'A75. À Montbrison, les précipitations se sont accompagnées de rafales de vent.

À cause des fortes pluies et du vent, plusieurs lignes de trains ont dû être coupées. De nombreuses chutes d'arbres sur les lignes SNCF ont provoqué l'interruption du trafic. Les lignes Lyon-Roanne, Lyon-Mâcon et Roanne-Saint-Etienne sont coupées ce jeudi soir. "J'ai vu des agents de la SNCF arriver sur les voies avec des tronçonneuses, mais on devrait partir par autocar", dit un voyageur coincé dans un train. La SNCF indique que la circulation ne reprendra pas avant vendredi matin.