Intempéries en Isère : huit personnes intoxiquées au monoxyde de carbone

En Isère, les pompiers invitent les personnes sinistrés à la prudence en l'absence d'électricité. Dans la nuit de vendredi à ce samedi, huit intoxications au monoxyde de carbone ont été répertoriées dans trois communes du département, ont indiqué les pompiers à l'AFP.

Un couple de personnes âgées - une femme de 82 ans et un homme de 75 ans - qui avaient placé le groupe électrogène à l'intérieur de leur habitation a dû être pris en charge. Tous deux, vivant dans la commune de Lieudieu, ont été gravement intoxiqués au monoxyde de carbone et se trouvaient en état d'urgence absolue.

Un peu plus tard dans la nuit, dans la commune d'Éclose-Badinières vers 2h30, les pompiers sont intervenus pour une famille de quatre personnes. Un homme et une femme de 30 ans et deux enfants, âgés de 4 et 6 ans. Toute la famille a été hospitalisée, leurs jours ne sont pas en danger. De même, vers 2h45 sur la commune de Bossieu, un couple a été intoxiqué et hospitalisé à Voiron.