La tempête Justine en approche, vers une météo très agitée ce week-end

Ce mois de janvier va se terminer dans l'agitation avec le passage de plusieurs perturbations très actives. À leur passage, il faut ainsi s'attendre à des pluies soutenues, des chutes abondantes au-dessus de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes, des vents parfois forts et de grosses vagues sur le littoral atlantique. Si la situation s'annonce critique dans les Alpes au cours des prochaines heures, c'est entre samedi soir et dimanche midi que la situation devra être surveillée dans les autres régions en liaison avec la dépression baptisée Justine par les services météorologiques espagnols et qui circulera sur le sud du pays.

Actuellement située au nord de l'archipel des Açores, Justine se dirige vers la France tout en se renforçant. Elle se situera au large des côtes atlantiques à partir de samedi matin, générant des vagues et des vents de plus en plus forts. Ils se renforceront progressivement dans l'après-midi mais c'est au cours de la soirée et durant la nuit de samedi à dimanche que les rafales de vent pourront devenir tempétueuses. Elles souffleront alors jusqu'à 100 km/h en Aquitaine et sur le sud de l'Occitanie, et jusqu'à 120 km/h dans le domaine de la tramontane. Sur les côtes basques, landaises et girondines, des pointes à 120 voire 130 km/h sont à prévoir. La Corse sera également touchée en cours de nuit avec des bourrasques particulièrement violentes sur la partie orientale de l'île, de l'ordre de 130 à 150 km/h et jusqu'à 180 km/h sur les caps exposés.

Outre les vents, la dépression Justine sera également responsable des conditions très agitées attendues en mer. Elle va en effet lever une importante houle dans l'Atlantique avec des vagues de 8 à 10 mètres et même jusqu'à 12 mètres au large. Dans un contexte de grandes marées avec des coefficients de 93 dimanche, la pleine mer du matin s'annonce dangereuse avec une surcote de 30 à 40 cm sur la côte aquitaine. Des débordements pourront ainsi être observés sur les parties basses et vulnérables du littoral. Ce temps extrêmement dégradé devra d'ailleurs être appréhendé par les skippers du Vendée Globe encore en course et qui seront présents dans le golfe de Gascogne ce week-end.