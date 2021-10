Intempéries : le Var et les Bouches-du-Rhône ferment les écoles, les élèves appelés à rentrer chez eux

Une météo de plus en plus menaçante. Face aux fortes intempéries attendues dès le début d'après-midi, ce lundi 4 octobre dans le Sud-Est, les élèves des Bouches-du-Rhône et du Var sont appelés à retourner à leur domicile avant la mi-journée. Ces deux départements ont été placés par Météo France, respectivement, en vigilance rouge et orange pour orages et pluie-inondation.

"J'appelle les Marseillais à aller chercher leurs enfants (à l'école) et à rester chez eux", a tweeté le maire de la cité phocéenne, Benoît Payan. Plus tôt dans la matinée, l'élu, qui a ouvert une cellule de crise, avait demandé de "garder" les enfants "à la maison".