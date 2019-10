Intempéries : les Bouches-du-Rhône frappées à leur tour

JT 20H - Vagues-submersion, orages... Le département des Bouches-du-Rhône est traversé par les intempéries. Près de 500 secouristes sont mobilisés.

Les orages et les pluies se sont déplacés d'ouest en est au fil des heures. Ils ont balayé les Bouches-du-Rhône ce mercredi après-midi. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à de nombreuses reprises, notamment à La Ciotat. Une vague submersive a traversé la digue du port. Ce soir, il est conseillé aux habitants de limiter les déplacements. D'autres orages sont attendus jusqu'en fin de nuit.



