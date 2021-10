En quoi consiste la vigilance rouge pluie-inondation, déclenchée dans les Bouches-du-Rhône pour la première fois ?

Les automnes se suivent et se ressemblent... Après l’Aude en 2018, le Var en 2019 ou encore les Alpes-Maritimes l’année dernière, les départements méditerranéens sont à nouveau concernés par de violentes intempéries. Ainsi, les Bouches-du-Rhône ont été placées en vigilance rouge pluie-inondation par Météo-France en raison d’un fort risque de phénomènes violents avec des pluies diluviennes et des risques d’inondations. Si le contexte météorologique n’a rien d’exceptionnel à cette période de l’année avec un flux de sud en Méditerranée faisant remonter de fortes précipitations, les cumuls relevés sont en revanche remarquables pour les Bouches-du-Rhône.

Entre le milieu de nuit et le début de matinée, il est tombé jusqu’à 173 mm de pluies sur les quartiers Est de Marseille, quand la normale climatologique est de 70 mm pour tout le mois d’octobre. L’équivalent 2 mois et demi de pluie a ainsi été relevé en quelques heures. Le précédent record de 161 mm de pluie tombés en une journée d’octobre sur la cité phocéenne est donc d’ores et déjà battu. Il est également tombé 160 mm à Cassis, 157 mm à Mimet ou encore 149 mm à Gréasque. Après une relative accalmie en cours de matinée, une nouvelle zone pluvio-orageuse est attendue dans l’après-midi, touchant les mêmes secteurs que ceux impactés ce matin, laissant craindre des cumuls sur la journée dépassant 200 à 250 mm. C’est pour cette raison que Météo-France a placé le département en alerte maximale.

Avec une vigilance rouge, une cellule de crise est alors activée en préfecture. Les plans communaux de sauvegarde (outil pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en cas d'évènements majeurs naturels tels que les inondations) sont également déclenchés tandis que des moyens supplémentaires sont déployés par les services de secours. Les marins-pompiers de Marseille ont ainsi annoncé mobiliser davantage d’hommes et prépositionner plusieurs équipes préventivement. De plus, les écoles, collèges, lycées et universités ont été fermées et les élèves invités à rester à la maison. Ceci dans le but notamment d’avoir le moins de monde possible sur les routes au moment de l’arrivée des fortes précipitations.