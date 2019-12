Intempéries : alerte aux vents violents dans seize départements dont les Pyrénées et le Massif Central

Dans le détail, sur les départements pyrénéens, les rafales atteindront localement 100 à 120 km/h jusque dans les vallées entre ce soir et demain matin. En haute montagne, on approchera des 180 voire 200 km/h. "Rien d’exceptionnel", prévient Météo-France, mais quelques dégâts sont à prévoir et de possibles coupures d’électricité, pourraient avoir lieu. Ces vents violents pourront s'accompagner de fortes pluies. Prudence donc, si vous devez prendre la route.

Sur le Centre-Est, les rafales atteindront 90 à 110 km/h en plaine dans le Mâconnais, le Lyonnais, et l'est du Massif Central, notamment. En montagne, les rafales atteindront par endroit, 140 km/h. Là encore, rien d'exceptionnel mais des coupures de courant sont à prévoir sur ces régions. Cette vigilance touchera les "Hautes-Pyrénées en première partie de nuit" et "les départements plus à l'est", en seconde partie de nuit, selon le bulletin météorologique.