La Corse en vigilance orange orages et pluie-inondation, fin de suivi pour les Pyrénées-Orientales JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

ALERTE MÉTÉO - Si le temps est calme sur les trois quarts du pays, il s’agite en cette fin de semaine dans le sud-est avec un épisode de fortes pluies. Ce samedi, la Corse reste placée sous alerte tandis que les Pyrénées-Orientales ne sont plus concernés.

L’anticyclone qui nous protège depuis plusieurs semaines se décale vers l’Europe centrale, laissant ainsi la place à une dépression s’installant sur la Péninsule Ibérique. À l’avant, un flux de sud-est se met en place et, comme souvent à cette période de l’année, il fait remonter des pluies de Méditerranée. Plusieurs régions seront ainsi concernées par un épisode d’intempéries, du Maghreb à la Catalogne et de la Sardaigne au sud-est de la France. Les départements des Pyrénées-Orientales, de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ont ainsi été placés en vigilance orange orages et pluies-inondation pour un début d’événement à 22h vendredi soir. Ce samedi, à 16h, l'alerte a été levée pour les Pyrénées-Orientales.

Pluies et orages sur le Roussillon et la Corse

La situation se calmera progressivement en soirée de samedi sur les Pyrénées-Orientales alors qu’il faudra patienter jusqu’à dimanche matin pour retrouver un temps plus calme sur l’est de la Corse.

Sur l’ensemble de cet épisode d’une durée de 24 à 36 heures, les cumuls atteindront généralement une centaine de millimètres dans les vallées du Roussillon et jusqu’à 180 mm sur les reliefs et contreforts des Pyrénées où la neige s’annonce abondante en haute altitude avec jusqu’à 80 cm attendus. Sur l’est de la Corse, l’épisode s’annonçant plus durable, les quantités de pluies seront plus importantes avec 100 mm sur le littoral et en plaine et 150 à 200 mm sur le relief et les contreforts est de l'île, localement jusqu’à 250 mm voire plus. Avec de tels cumuls, des inondations sont probables même si le risque de crue-éclair (violente crue) semble limité en raison d’intensités de pluies dans l’ensemble assez modérées.

Soleil et fraîcheur sur le reste du pays

Sur le reste du territoire, ce dernier week-end de novembre s’annonce calme et même plutôt ensoleillé. Pour cela, il faut toutefois patienter jusqu’à la dissipation de la grisaille et des brouillards matinaux. Mais comme les jours précédents, ces nuages bas auront parfois du mal à se déchirer, notamment entre la Normandie, le bassin parisien et les Hauts-de-France ainsi qu’en plaine d’Alsace samedi et plus localement dans quelques vallées du sud-ouest et du centre-est dimanche. Sinon, le temps s’annonce donc bien lumineux.

Côté températures, des gelées sont attendues au réveil dans l’est samedi avec entre -2 et 0°C, qui contrasteront nettement avec la douceur méditerranéenne et les 12°C prévus. Même contraste pour l’après-midi avec seulement de 3 à 7°C dans l’est et de 11 à 18°C dans l’ouest. Dimanche, le risque de gelées gagnera les régions centrales alors que les maximales chuteront au nord de la Loire et dans le centre-est avec rarement plus de 6°C. L’arrivée de cette masse d’air froid annonce d’ailleurs une semaine prochaine hivernale avec des gelées généralisées et parfois fortes et des températures l’après-midi parfois proche de 0°C…

Guillaume Woznica Twitter