Météo : la Corse et les Pyrénées-Orientales placés en vigilance orange orages et pluie-inondation

Le mot d'ordre est prudence. Ce vendredi, Météo France a placé en vigilance orange orages et pluie-inondation la Corse et les Pyrénées-Orientales car de forts cumuls de pluie sont attendus dans la nuit prochaine.

En Corse, ce sont des averses et des orages qui sont attendus en cours de journée de vendredi principalement sur l'est et le sud de l'île. Ils perdureront toute la journée de samedi. Les cumuls attendus sur l'épisode sont de l'ordre de "100 à 150 mm sur le relief et les contreforts" de l'île, localement 200 à 250 mm voire plus. Il faudra attendre la nuit de samedi à dimanche pour observer un retour au calme.