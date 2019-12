Intempéries meurtrières dans le Sud-Est : que sait-on des cinq victimes ?

Un bilan lourd auquel s'ajoutent deux autres décès, un peu plus tôt dans la soirée. Deux hommes portés disparus ont été retrouvés morts. L'un près de Fréjus, dans le Var, et l'autre dans la commune de Saint-Paul-en-Forêt, dans le même département. Les deux se sont fait emporter par les eaux.

"Un hélicoptère de la sécurité civile a disparu cette nuit et emporté avec lui 3 de nos héros du quotidien." C'est par ces mots que Christophe Castaner a confirmé la mort de trois secouristes dans la nuit de dimanche 1er à lundi 2 décembre. Les occupants de l'appareil du Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) des Bouches-du-Rhône partis secourir des habitants touchés par les intempéries du Sud-est de la France ont été retrouvés morts près de Marseille.

"Alors que leur hélicoptère EC145 de la Sécurité civile se dirigeait vers Le Luc-Le Cannet (Var) afin d'assurer une mission de reconnaissance et de sauvetage, les liaisons radios et radar ont été rompues. Malgré l'engagement d'importants moyens de recherche déclenchés dans le cadre du plan SATER, les trois occupants de l'hélicoptère ont été retrouvés décédés à 1h30 du matin à proximité de la commune du Rove (Bouches-du-Rhône)", ont expliqué dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez.