Le puissant ouragan Grace touche terre dans l'Est du Mexique

L'ouragan Grace s'est renforcé dans la nuit de vendredi à samedi avant d'atteindre pour la deuxième fois le Mexique, où des alertes aux inondations et aux glissements de terrain ont été activées. Le puissant ouragan Grace, de catégorie 3, a touché terre samedi dans la localité de Tecolutla, dans l'Etat de Veracruz, dans l'est du Mexique, a annoncé le centre national des ouragans des Etats-Unis (NHC). Grace, avec ses vents de 205 km/h, "a touché terre sur la côte Est du Mexique peu avant 6heures GMT", a indiqué le NHC dans un communiqué.

Un ouragan de catégorie 3 peut endommager les maisons et les bâtiments côtiers, abattre des arbres et des panneaux et provoquer des inondations dans les zones côtières, précise la Commission. Selon les prévisions, lorsqu'il touchera terre, l'ouragan commencera à perdre de sa force, en particulier lorsqu'il heurtera des chaînes de montagnes. Cependant, le Veracruz présente de nombreuses et puissantes rivières, ce qui maintient les autorités en alerte.

Dans le port de Veracruz, les commerces ont disposé planches et protections sur les fenêtres et les portes, tandis que les pêcheurs ont mis à l'abri 300 bateaux. "Nous allons passer de nombreux jours sans pêcher, presque une semaine, nous sommes touchés comme 35.000 pêcheurs, car nous ne pouvons pas sortir", a déclaré à l'AFP Isabel Pastrana Vázquez, présidente de la Fédération des coopératives de pêche de Veracruz.