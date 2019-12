Tempête Fabien : "Ce n’est pas terminé, au contraire", prévient le maire d'Ajaccio

Coupée du monde. Depuis samedi soir, Ajaccio était inaccessible par air, mer et par la terre. En raison des intempéries, il a été décidé de fermer l'aéroport, inondé, d'interdire des départs de bateaux après 16 heures, et de fermer des axes routiers après 21 heures. Ce dimanche, alors que toute l'île est placée en vigilance orange pour vents violents emmenés par la tempête Fabien, Laurent Marcangeli, le maire de la ville, appelle encore à la plus grande prudence.

"Nous craignons de nouvelles crues, de nouveaux cours d’eau qui vont sortir de leur lit et rendre impraticable certains axes routiers d’entrée et sortie de ville", a déclaré Laurent Marcangeli. "Donc nous ferons le même dispositif, la ville sera malheureusement bouclée mais c’est pour une question de sécurité. Vers 10, 11 heures du matin on craint encore une fois de fortes crues liées aux pluies qui vont s’abattre sur la ville et l’ensemble du territoire à partir de 7 heures du matin."