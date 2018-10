Intempéries : une dépression sur toute la Méditerranée

Les intempéries qui se sont formées en ce début du mois d'octobre sont, en fait, causées par un phénomène bien connu des météorologues. Baptisé épisode méditerranéen, c'est le résultat du choc provoqué par la rencontre entre la mer, encore chaude, et les premiers vents froids d'automne. D'ailleurs, pour cette année, les mauvais temps sont loin d'être terminés. D'autres épisodes orageux sont attendus dès dimanche 14 octobre.



