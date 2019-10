Intempéries : une femme emportée par les eaux à Cazouls-d'Hérault

JT 20H - En duplex de Cazouls-d'Hérault, notre envoyée spéciale Esther Lefebvre nous donne les dernières nouvelles de la sexagénaire qui a été emportée par une montée d'eau.

À Cazouls-d'Hérault, une femme de 68 ans a été emportée par les eaux ce mercredi 23 octobre. Habitant à proximité d'un cours d'eau, elle a été retrouvée par les pompiers à une centaine de mètres de son domicile. En état d'urgence absolue, elle a été immédiatement emmenée à l'hôpital de Montpellier. Ce soir, elle est entre la vie et la mort.



