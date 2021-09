Violents orages dans le Sud-Est : qu'est-ce qu'un épisode cévenol ?

L'Occitanie fait face depuis ce mardi matin à de violents orages. Un temps placé en vigilance rouge orages et pluie-inondation par Météo-France à la mi-journée, le Gard est repassé en alerte orange en début d'après-midi. Arbres arrachés, autoroutes inondées... Les dégâts y sont déjà nombreux.

Avec un cumul final de 277 mm à Saint-Dionisy, une commune située à 15km à l'Ouest de Nîmes, il est tombé entre 9h et 13h, l’équivalent de 3 mois de pluie en moins de quatre heures. Un phénomène, violent, est qualifié par les autorités et les prévisionnistes météo d'"épisode cévenol". Ce terme "est souvent employé abusivement, précise Météo-France. S'il est vrai que le massif des Cévennes est réputé pour l'intensité des épisodes qui l'affectent (d'où le qualificatif), des situations fortement pluvieuses frappent tout l'arc méditerranéen et sont donc loin d'être exclusivement 'cévenoles'".

Pour comprendre ce phénomène saisonnier, "Il y a trois raisons", indiquait Évelyne Dhéliat, à l'occasion de l'épisode méditerranéen survenu l'an denier à la même période. En cause : la température élevée de la mer Méditerranée qui provoque beaucoup d'humidité et d'évaporation. La 2e raison : l'air chaud et humide venu de la Méditerranée rencontre de l'air froid en altitude. Plus l'amplitude thermique est importante, plus les précipitations sont fortes. 3e raison : les orages étaient stationnaires. Ils ont provoqué des accumulations dans certains secteurs très inondés.