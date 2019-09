L'automne fait sa première apparition

JT 13H - L'air se rafraîchit et les feuilles tombent. L'automne frappe à nos portes.

Un léger rafraîchissement se fait sentir dans l'air. Avec une douzaine de degrés au petit matin, la lumière devient moins vive. De quoi ravir les passants et les jardiniers. Au bord de la Loire, les habitants profitent de la première journée d'automne. Il y a toutefois certains inconvénients : les périodes de changement de saison vont souvent de pair avec quelques irritations.



