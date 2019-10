L'automne s'installe du côté de Metz

JT 13H - Le froid pointe progressivement le bout de son nez dans l'Est du pays. Malgré la fraîcheur, l'envie de sortir et de se promener reste présente chez les habitants de Metz.

À Metz, les températures n'ont pas dépassé les cinq degrés au soleil levant ce 3 octobre 2019. À condition d'être bien couvert, le temps sec incite les habitants à sortir. Chez le boucher, la météo automnale impose des menus plus consistants à l'instar du pot-au-feu, du bourguignon et de la tête de veau.



