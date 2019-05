L'hiver est de retour

Ce 5 mai 2019, le froid s'est installé dans tout le pays. Au Mont-Dore, dans le Puy-de-Dôme, les routes sont verglacées. Les départements du Cantal et de la Haute-Loire ont été placés en vigilance jaune neige et verglas. D'après les prévisions météo, la situation va encore empirer dans les jours à venir.



